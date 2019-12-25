Всего в этом году благоустроят 12 общественных пространств и 208 дворов.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге жители сами определили объекты для благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

В этом году по этой программе намерены благоустроить 12 общественных пространств и 208 дворов. Общественное пространство появится в Василеостровском районе города в районе дома 55 по Малому проспекту.

Также в Кировском районе приведут в порядок Путиловский сквер и береговую линию реки Оккервиль в Красногвардейском районе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 10 августа ожидается облачность и до +23 градусов.

Фото:pixabay