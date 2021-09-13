Многодетная мама добилась благоустройства пляжа в Колпино

В Колпино благоустроят детский пляж вблизи исторических зданий Ижорских заводов. Администрация района возьмет на себя обязательства и облагородит территорию на Красной улице. Работы планируется провести в связи с обращением многодетной мамы, которое рассмотрели на встрече с полномочным представителем президента Игорем Руденей в Приемной президента России в Северо-Западном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас пляж на берегу Ижоры занимает около восьми тысяч квадратных метров, но не соответствует современным стандартам. Там отсутствуют рекреационные зоны, такие как лежаки, душевые, места для переодевания, урны и навесы, а также недостаточно озеленения. Планируется комплексное благоустройство территории для создания комфортной среды для отдыха всех возрастов, включая семьи с детьми.

Будут проведены работы по озеленению, созданы зоны для тихого отдыха и специальные площадки для активных игр. Также появятся новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, лежаки, кабинки для переодевания и всепогодные навесы.

