В Петербурге "Газель" с пианино врезалась в эвакуатор

Авария произошла на дамбе, перед "горбатым мостом" со стороны Кронштадта.

В четверг, 3 октября, на дамбе "Газель" с пианино врезалась в эвакуатор. Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями с места событий.

Авария произошла на дамбе, перед "горбатым мостом" со стороны Кронштадта. По словам очевидцев, водитель "Газели" пострадал. В данный момент неизвестно в каком состоянии находится пострадавший.

Водитель газели походу лбом пробил лобовуху сообщают очеидцы

Сообщается, что большегруз перевозил антикварное пианино. Инструмент сильно пострадал во время столкновения.

На кадрах видно, что у "Газели" имеются серьезные повреждения: изувечен бампер. выбиты стекла, проколоты колеса, сломаны двери.

На месте ожидают правоохранителей и медиков.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка выехала на встречку и попала в ДТП на Лабораторной.

Фото:дтп и чп петербург/вк