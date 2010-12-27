В Петербурге "Газель" с пианино врезалась в эвакуатор

В четверг, 3 октября, на дамбе "Газель" с пианино врезалась в эвакуатор. Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями с места событий.
Авария произошла на дамбе, перед "горбатым мостом" со стороны Кронштадта. По словам очевидцев, водитель "Газели" пострадал. В данный момент неизвестно в каком состоянии находится пострадавший.
Водитель газели походу лбом пробил лобовуху
сообщают очеидцы
Сообщается, что большегруз перевозил антикварное пианино. Инструмент сильно пострадал во время столкновения.
На кадрах видно, что у "Газели" имеются серьезные повреждения: изувечен бампер. выбиты стекла, проколоты колеса, сломаны двери.
На месте ожидают правоохранителей и медиков.
Ранее мы сообщали о том, что иномарка выехала на встречку и попала в ДТП на Лабораторной.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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