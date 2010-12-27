Иномарка выехала на встречку и попала в ДТП на Лабораторной

О происшествии на дороге рассказали горожане.

Утром 3 октября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi на Лабораторной улице. В сети появились фотографии с места происшествия.

Судя по снимкам, машины получили незначительные повреждения. Никто из участников аварии не пострадал. Пользователи интернета уверены, что водителя Daewoo Matiz "моментально настигла карма" за решение проехаться по встречной полосе.

Ранее мы писали, что в Пушкине в ДТП с таксистом-мигрантом пострадала женщина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб