В Петербурге появится 250 новых общественных туалетов

В хозяйстве "Водоканала" окажется уже 854 точек.

Сегодня, 19 ноября в мире отмечают Всемирный день туалета. Этот праздник утвердила в 2013 году Генассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к решению проблем в сфере санитарии.

В Петербурге общественными туалетами заведует с 2001 ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В хозяйстве предприятия их сейчас около 709 штук: стационарных, передвижных, модульных, с накопительными баками. Для маломобильных граждан "Водоканал" приобрел пять передвижных туалетов с пандусами, удобными подъемниками и универсальными кабинами. В прошлом году для инвалидов по зрению на здании общественного туалета на Сенатской площади установили звуковое оповещение. Так горожане и гости могли определить местонахождение входа в туалет и преграды на пути.

Сегодня специалисты предприятия презентовали новые общественные комплексы на улице Книпович, 3 и на площади Искусств. Оба туалета оборудованы обогревателями. В целом, "Водоканал" планирует открыть в городе еще 250 точек для общего пользования.

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Фото: скрин vodokanal.spb.ru