В Петербурге ГАТИ нашла незаконные велодорожки по Яхтенной улице

разрешение еще не дали, а работы уже ведутся.

Представители ГАТИ обнаружили в Петербурге незаконно обустроенные велодорожки. Маршрут следования проходит по Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта. Заказчиком числится "Городской центр управления парковками СПб". Теперь компании грозит административный штраф от трехсот тысят до одного миллиона рублей.

Компания подала заявку на оформление ордера на проведение работ 17 апреля. Кроме велодорожек, в документации указан ремонт тротуаров. Однако, проект еще не утвержден, а задание по укладке велодорожек начал выполняться.

ГАТИ возбудило административное дело за самовольное производство земляных работ без соответствующего разрешения. Также, компания обвиняют в размещении бытового городка на территории строительства, а также отсутствия ограждений в потенциально опасной зоне работ.

Напомним, что "Морской фасад" изменит статус на грузопассажирский порт в октябре 2019 года.

Фото: Piter.tv