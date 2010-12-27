"Морской фасад" изменит статус на грузопассажирский порт в октябре 2019 года

Вице-губернатор Петербурга рассказал о дате ввода в эксплуатацию отреконструированного "Морского фасада".

В 2019 году порт "Морской фасад" перейдет в статус грузопассажирского объекта. Такой ответ депутату Максиму Резнику дал вице-губернатор Игорь Албин.Изначально представители дорожных служб закончат работы на ЗСД, а затем по распоряжению Министерства транспорта будет рассмотрен вопрос относительно изменения классификационного пропуска порта.

Подрядчик закончит реконструкцию порта в октябре 2019 года. С этого же времени начнется эксплуатация терминала. Его оснастят паромом, который будет работать круглогодично. Известно, что прибывшую в Северную столицу накатную технику власти планируют вывезти по новой построенной части ЗСД.

Напомним, что общественные слушания по данному проекту проводились в "Экспофоруме" в октябре 2017 года. Инициатива реконструкции была полностью одобрена собравшимися. Однако, уже в апреле 2018 года активисты выступили против перепрофилирования "Морского фасада".

Фото: Pixabay.com