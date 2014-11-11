В Петербурге Fitness House вернул клиентам деньги за неиспользованные дни

Причины расторжения договора – рождение ребенка и невозможность посещать спортивный зал.

По решению суда фитнес-клуб Fitness House вернет клиентам денежные средства за неиспользованные дни по абонементам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 30 августа.

В ведомство поступило заявление о представлении интересов горожан в органах судебной власти в целях защиты их нарушенных прав как потребителей. Супруги заключили с фитнес-клубом договоры на оказание спортивных услуг сроком на 2 года. Каждый абонемент с учетом скидки стоил по 26,4 тыс. рублей. Причины расторжения договора – рождение ребенка и невозможность посещать спортивный зал.

Потребители направили претензии о расторжении договоров и возврате денежных средств за остаток дней по абонементу. Исполнитель осуществил перевод части денег в размере 4,9 тыс. рублей, с которой клиенты были не согласны.

В телефонном разговоре с представителем Fitness House потребителям было разъяснено, что при досрочном расторжении договора и возврате денежных средств за абонемент применяется "коэффициент убытков в соответствии с правилами "Фитнесс Хауса", согласно которым сумма возврата меньше. Расчет понесенных убытков истцам представлен не был. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

По ст. 32 Закона №2300-1 и п. 1 ст. 782 ГК РФ потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по этому договору. Роспотребнадзор обратился за защитой нарушенных прав в судебные органы.

Мировой судья судебного участка №145 Петербурга в порядке упрощенного производства рассмотрел дело и решил взыскать с зала 29,1 тыс. рублей в пользу истцов за неиспользованные абонементы, из них компенсация морального вреда – по 1 тыс. рублей на каждого. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, вступило в законную силу.

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Фото: Piter.TV