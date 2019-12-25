В Петербурге Елену Фидрикову назначили председателем комитета по социальной политике

С февраля 2014 года Фидрикова курировала вопросы семейной и демографической политики, а также опеки и попечительства.

В понедельник, 27 декабря, председателем комитета по социальной политике назначили Елену Фидрикову. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее Фидрикова занимала пост временно исполняющего обязанности председателя комитета. С февраля 2014 года она курировала вопросы семейной и демографической политики, а также опеки и попечительства.

Ранее Федора Болтина назначили главой комитета по культуре Петербурга. В ноябре Болтин был назначен исполняющим обязанности главы комитета по культуре.

Фото: Вконтакте / Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга