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Федора Болтина назначили главой комитета по культуре Петербурга
Сегодня, 19:48
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Федора Болтина назначили главой комитета по культуре Петербурга

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В ноябре Болтин был назначен исполняющим обязанности главы комитета по культуре.

В понедельник, 27 декабря, председателем комитета по культуре назначили Федора Болтина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ноябре Болтин был назначен исполняющим обязанности главы комитета по культуре. Его предшественником был Константин Сухенко. Он перешел на работу представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании.

Ранее Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России". По словам  секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

Фото: Вконтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: комитет по культуре, председатель, федор болтин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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