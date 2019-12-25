Федора Болтина назначили главой комитета по культуре Петербурга

В ноябре Болтин был назначен исполняющим обязанности главы комитета по культуре.

В понедельник, 27 декабря, председателем комитета по культуре назначили Федора Болтина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ноябре Болтин был назначен исполняющим обязанности главы комитета по культуре. Его предшественником был Константин Сухенко. Он перешел на работу представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании.

Ранее Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России". По словам секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

Фото: Вконтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга