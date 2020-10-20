В Петербурге "Единая Россия" предлагает ввести в школах курсы военной подготовки

В случае принятия его направят председателю правительства.

Петербургские депутаты от партии "Единая Россия" предложили ввести в образовательных учреждениях курсы военной подготовки. Проект обращения к депутатов к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину опубликован на сайте ЗакСа Петербурга.

В документе указали, что содержание курса начальной военной подготовки раньше включало в себя изучение следующих дисциплин: строевая, огневая и тактическая подготовка, защита от оружия массового поражения, медицинская, топографическая и инженерная подготовка. Безусловно, структура курса требует корректировки в соответствии с реалиями настоящего времени.

По мнению авторов, в образовательные учреждения нужно вернуть практику военных сборов, на уроках физической культуры необходимо делать акцент на проведение кроссов, силовой гимнастики, преодоления полосы препятствий и рукопашного боя. Также предлагают возродить военно-спортивные игры по типу "Зарницы" или "Орлёнка".

Рассмотрение проекта обращения пройдёт на ближайших заседаниях Законодательного собрания. В случае принятия его направят председателю правительства.

Ранее стало известно, что Беглов направил в состав Горизбиркома Мейксина, Астафьеву, Козенко и глав ТИК №39. Остальных семь членов Горизбиркома должно назначить Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня.

Фото: Piter.tv