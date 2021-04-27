Стало известно, что Беглов направил в состав Горизбиркома Мейксина, Астафьеву, Козенко и глав ТИК №39

Остальных семь членов Горизбиркома должно назначить Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня.

Губернатор Петербурга назначил семь новых членов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Постановление опубликовали в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов.

В документе сказано, что новыми членами комиссии стали действующая секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева, вице-губернатор Максим Мейксин и действующий член ГИК Денис Козенко. Вместе с ними в списке члены Горизбиркома от "Справедливой России – За правду" Екатерина Фесик и от ЛДПР Валерий Николаев.

В постановлении указано, что Артем Тарасов становится членом комиссии. Его выдвинула партия "Новые люди", по данным ЗАКС.Ру. Ранее он руководил ТИК №39, сейчас ее возглавляет Шильман Александр Сергеевич. Его полный тезка указан как седьмой член нового состава Горизбиркома, которого назначил Беглов.

Напомним, что остальных семь членов Горизбиркома должно назначить Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня. Среди кандидатов только два новых человека.

Ранее мы сообщали, что "Яблоко" и "Единая Россия" меняют представителя в петербургском Горизбиркоме. Партию власти будет представлять Юрий Кузьмин вместо Наргис Ахадовой, которая работает в Законодательном собрании. Место представителя от "Яблока" займет Павел Шапчиц, ранее партию представляла Ольга Покровская.

Фото: Piter.tv