"Яблоко" и "Единая Россия" меняют представителя в петербургском горизбиркоме

Партию власти будет представлять Юрий Кузьмин вместо Наргис Ахадовой, которая работает в Законодательном собрании. Место представителя от "Яблока" займет Павел Шапчиц, ранее партию представляла Ольга Покровская.

Представителей в городской избирательной комиссии будут менять "Яблоко" и "Единая Россия". Законодательное собрание завершило прием предложений на места в горизбирком Петербурга, передает "Фонтанка".

Партию власти будет представлять Юрий Кузьмин вместо Наргис Ахадовой, которая работает в Законодательном собрании. Место представителя от "Яблока" займет Павел Шапчиц, ранее партию представляла Ольга Покровская.

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" отправляет в избирком Людмилу Боричеву, она также уже заседала в избиркоме нынешнего созыва и чаще всего голосовала так же, как и представитель "Единой России". Такая же история с Ириной Артюховой, которую выдвинул муниципальный совет Рыбацкого. Бориса Семенова выдвигает муниципальный совет Сестрорецка, он уже работал в горизбиркоме последние полгода. Юриста Андрея Белякова выдвинули в состав горизбиркома от КПРФ. Ан минувших выборах он неоднократно критиковал решения коллег и заявлял о нарушениях.

Также по рекомендации ЦИКа в состав городской избирательной комиссии войдёт юрист горизбиркома Олег Зацепа. Всего на 7 мест претендуют 8 кандидатов.

Фото: Piter.tv

