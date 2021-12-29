В Петербурге "Единая Россия" обновила состав районных секретарей

сменились руководители парторганизаций в 17 из 18 районных отделений.

В петербургском отделении ЕР обновили составы политсоветов и избрали новых секретарей районных отделений. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В пресс-службе добавили, что "перезагрузка" началась после назначения секретарем городского отделения депутата Госдумы РФ Сергей Боярского.

Изменения начались после голосования на партийных конференциях. Так, сменились руководители парторганизаций в 17 из 18 районных отделений. В результате районные политсоветы обновились более чем на 40%.

В сообщении уточнили, что в Центральном районном отделении состав политсовета сменился на 93,3%, в Петроградском — на 64,7%, в Кронштадтском — на 55,6%.

В партии заявили, что "перезагрузка" отделения продолжится: теперь ЕР собирается заняться проблемными сферами города вместе со Смольным.

Ранее мы писали, что Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России".

Фото: Piter.tv