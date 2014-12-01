В Петербурге COVID-19 выявили у 3,4 тыс. горожан

В Петербурге за последние 24 часа выявили 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 11 сентября.
Победить болезнь смогли 2,7 тыс. жителей. Еще 70 зараженных попали в больницу. Ушли из жизни 11 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.
За сутки в стране заболели 52,8 тыс. россиян. Вылечиться смогли 37 тыс. жителей. Еще 2,1 тыс. зараженных оказались в ковидных стационарах. 86 пациентов погибли.
Ранее на Piter.tv: директор петербургского НИИ гриппа напомнил сроки ревакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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