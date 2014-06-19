В Петербурге АО "ЗСД" разместит акций на 178 млрд

Общая стоимость выкупа этой допэмиссии составляет порядка 175 млрд рублей. Выкупить их сможет единственный собственник АО «ЗСД» — город Петербург.

Стало известно, что совет директоров АО "ЗСД" определил условия допэмиссии 3,7 млн акций. Общество со стороны города будет заниматься строительством Широтной магистрали скоростного движения, пишет "Фонтанка".

Согласно порталу для размещения корпоративной информации, заседание совета директоров состоялось 17 октября. Утвердили условия размещения 3 871 486 акций и определили цену одной — 45 150 рублей. Таким образом, общая стоимость выкупа этой допэмиссии составляет порядка 175 млрд рублей.

Размещаться акции должны будут по закрытой подписке, выкупить их сможет единственный собственник АО "ЗСД" — город Санкт-Петербург.

Ранее на ЗСД провели первую противогололедную обработку. Для этого использовали две единицы техники.

Фото: Piter.tv