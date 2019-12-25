На ЗСД провели первую противогололедную обработку

Для этого использовали две единицы техники.

Эксплуатационные службы ЗСД провели первую противогололедную обработку в этом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.

В районе Северного участка Западного скоростного диаметра столбики термометров этой ночью опускались ниже нуля градусов. Специалисты провели первую превентивную противогололедную обработку магистрали.

Для этого использовали две единицы техники. По проезжей части было распределено пять тонн реагентов. Как всегда, в первую очередь обрабатывали наиболее подверженные риску обледенения эстакадные участки и дуги развязок.

На данный момент парк техники эксплуатационной службы ЗСД уже на 72% переоборудован к зимнему сезону.

Ранее у "Магистрали Северной столицы" сменился генеральный директор.

Фото: ВКонтакте / ЗСД