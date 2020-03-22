В Петербурге 9-летний мальчик нашел обоих родителей мертвыми

По данным источника, родители молодые — 32 года и 28 лет, оба были наркоманами.

В воскресенье, 1 августа, в квартире на Авангардной улице девятилетний мальчик обнаружил своих родителей мёртвыми. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что после того как ребенок проснулся он нашел родителей. По его словам, накануне они выпивали. По данным источника, родители молодые — 32 года и 28 лет, оба были наркоманами. Официальная причина смерти не установлена. Мальчика забрала к себе бабшука.

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Фото: pixabay

