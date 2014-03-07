В Петербурге 8 марта ожидается мороз

Днем температура воздуха составит -6 градусов.

Во вторник, 8 марта, в Петербурге будет морозно и солнечно. Днем температура воздуха составит -6 градусов. Ночью температура опускалась до -16 градусов.

Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", снег в Петербурге стоит ожидать вечером 8 марта. В целом праздничный день ожидается ясным.

Ветер во вторник будет умеренным, а атмосферное давление мало изменится. Петербуржцев также предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге закроются бутики Levi"s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

Фото: Piter.TV