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В Петербурге закроются бутики Levi’s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein
Сегодня, 21:03
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В Петербурге закроются бутики Levi’s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein

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А вот магазин Qniqlo продолжит работать в России.

Бутики  Levi"s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein в понедельник, 7 марта, объявили о закрытии торговых точек в России. Об этом сообщили в пресс-службе PVH Corp и Levi Strauss and Co. 

Компании пообещали финансово помочь сотрудникам. В течение трех месяцев персонал будет получать зарплату и льготы. Команда заявила, что не оставит работников один на один с проблемами. 

А вот магазин Qniqlo продолжит работать в Петербурге и в РФ. Гендиректор бренда подчеркнул, что одежда - жизненная необходимость и россияне имеют право на нее.

Ранее на Piter.tv: бюджетная авиакомпания Wizz Air перестала продавать билеты на рейсы из Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: levis tommy hilfiger и calvin klein, бизнес, бутики закрыли, закрываются магазины в петербурге, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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