В Петербурге 867 горожан призвали на военную службу

В Петербурге подвели итоги весенне-летней призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
Так, на военную службу призвано 867 петербуржцев. Вице-губернатор Владимир Кирилловзаявил, что в городе в полном объеме реализованы необходимые мероприятия для проведения весеннего призыва. В данный момент, свою работу осуществляют 111 призывных комиссий.
Безусловно, результат работы будет зависеть от эффективности взаимодействия в каждом районе между администрациями районов, муниципальными образованиями, военными комиссариатами, органами внутренних дел и другими структурами, участвующими в организации весеннего призыва граждан
отметил он
В Сольном подчеркнули, что в этом году отличились Кировский, Курортный, Фрунзенский, Адмиралтейский и Кронштадтский районы. Так, план призыва граждан выполнен на 30%.
Напомним, что призыв стартовал менее месяца назад.
Ранее мы сообщали о том, что Метростроевцам выплатили 11 млн рублей зарплат
Фото:pixabay
Оставить комментарий