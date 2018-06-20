В Петербурге 867 горожан призвали на военную службу

Свою работу осуществляют 111 призывных комиссий.

В Петербурге подвели итоги весенне-летней призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, на военную службу призвано 867 петербуржцев. Вице-губернатор Владимир Кирилловзаявил, что в городе в полном объеме реализованы необходимые мероприятия для проведения весеннего призыва. В данный момент, свою работу осуществляют 111 призывных комиссий.

Безусловно, результат работы будет зависеть от эффективности взаимодействия в каждом районе между администрациями районов, муниципальными образованиями, военными комиссариатами, органами внутренних дел и другими структурами, участвующими в организации весеннего призыва граждан отметил он

В Сольном подчеркнули, что в этом году отличились Кировский, Курортный, Фрунзенский, Адмиралтейский и Кронштадтский районы. Так, план призыва граждан выполнен на 30%.

Напомним, что призыв стартовал менее месяца назад.

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