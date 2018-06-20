Метростроевцам выплатили 11 млн рублей зарплат

Работникам помогли приставы.

В четверг, 25 апреля, стало известно о том, что метростроевцам выплатили зарплаты за февраль. Об этом сообщает УФССП РФ по Петербургу.

Известно, что строителям помогли приставы. Так, ведомство применило к фирме ряд мер принудительного исполнения, после чего "Метрострой" выплатил сотрудникам 11 млн 749 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2018 года рабочие отказались подниматься из шахты, их поддержали рабочие на поверхности. Причиной конфликта стала трехмесячная задержка зарплаты. Речь шла о 440 млн рублей. Закрыть долги подрядчика по строительству подземки взялся Смольный.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский строитель подал в суд на "Метрострой"

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