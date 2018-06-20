Петербургский строитель подал в суд на "Метрострой"

Работник намерен взыскать с работодателя 200 тысяч рублей.

В понедельник, 22 апреля, стало известно о том, что строитель подал в суд на "Метрострой". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, петербуржец Александр Сысоев работал в компании с осени 2014 года. Он занимался строительством второй выхода с метро "Спортивная", площадками в Купчино, на "Беговой" и "Горном институте". Однако, долгожданной зарплаты так и не получил.

Проблемы начались после сдачи "Беговой", деньги и раньше задерживали, но ненадолго, потом задержки стали более длительными. В прошлом году зарплату за октябрь и ноябрь мы получили только 30 декабря рассказывает он

В данный момент петербуржец вынужден судиться с работодателем. Так, 15 апреля в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по иску метростроителя к его работодателю. Следующее слушание назначено на 14 мая. Работник намерен взыскать с работодателя 200 тысяч рублей в качестве компенсации и 25 тысяч рублей за моральный ущерб.

Я проработал всего четыре года, а там есть люди, которые строят станции метро по 20 лет и больше, многие просто не видят себя на другом месте. Я прекрасно знал, что, подавая в суд, я фактически закрываю для себя эту работу отметитл он

Напомним, что в декабре 2018 года рабочие отказались подниматься из шахты, их поддержали рабочие на поверхности. Причиной конфликта стала трехмесячная задержка зарплаты. Речь шла о 440 млн рублей. Закрыть долги подрядчика по строительству подземки взялся Смольный.

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