В Петербурге 85-летнюю пенсионерку заподозрили в содействии мошенникам

Бабушка стала пособником аферистов в Петербурге.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пенсионерка передала деньги аферистам выманившим у другой пожилой женщины 450 тыс. руб.

Полиция Курортного района задержала 85-летнюю женщину по подозрению в пособничестве мошенникам. Потерпевшей оказалась 91-летняя жительница дома на Приморском шоссе.

Потерпевшая обратилась в полицию. Она сообщила что неизвестные представившиеся сотрудниками правоохранительных органов убедили ее передать 450 тыс. руб. курьеру под предлогом сохранения сбережений. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемая 1940 года рождения задержана. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что 86-летний специалист петербургского НИИ отдал мошенникам 5,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV