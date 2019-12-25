В Петербурге 7 октября может выпасть треть нормы осадков

В городе ожидается пасмурная погода с дождем и ветром.

В субботу, 7 октября, Северная столица окажется под влиянием центральной части очередного активного североатлантического циклона, названного европейскими метеорологами "Патрик". Об этом пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Из-за этого погода в регионе ожидается облачной и ветренной. Температура воздуха +8…+10°, по области +6…+11°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5–10 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 728 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Синоптик отметил, что 7 октября может выпасть треть месячной нормы осадкой.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти ночью 7 октября местами похолодает до -1 градуса.

Фото: Piter.TV