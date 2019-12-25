В Ленобласти ночью 7 октября местами похолодает до -1 градуса

Днём +2...+7 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 7 октября, ожидается облачная погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе региона пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах сильные. На востоке Ленобласти пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с, вечером на западе области северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днём +2...+7 градусов, на юго-западе +7...+12 градусов Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Фото: МЧС; pxhere