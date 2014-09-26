В Петербурге 7 мая отмечают День радио

Радостную весть о Победе жители страны услышали из радиоприемников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем радио. Напомним, ежегодно этот праздник отмечают 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, 127 лет назад ученый Александр Попов изобрел беспроводную связь, с чего и началась история радио. В годы блокады Ленинграда радиоточка оставалась единственно надежным средством информирования населения о положении на фронтах, международном положении и внутренней жизни страны. Все жители осажденного города знали имена Юрия Левитана и Ольги Берггольц. Радостную весть о Победе жители страны услышали тоже из радиоприемников.

Ранее на Piter.tv: Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова частично закроют для катеров в День Победы.

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