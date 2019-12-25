В Петербурге 785 волонтеров помогают пенсионерам на самоизоляции

Добровольцам поступило более 1,7 обращений, из них 1,6 тыс. заявок выполнили.

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что в Северной столице пенсионерам помогают 785 волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что с 5 октября на портале "Мы вместе" зарегистрировались 983 волонтера. По итогам проверки аккредитацию прошли 785 волонтеров.

Добровольцам поступили 1,7 тысяч обращений от пожилых и одиноких горожан. В итоге волонтеры выполнили 1,6 тыс. заявок.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный объяснил применение соли для борьбы с наледью на дорогах Петербурга.

Фото:Piter.TV