В Петербурге 70% девятиклассников пойдут в 10 класс

Большая часть петербургских выпускников собирается получать высшее образование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РАНХиГС.
Почти 71% школьников Петербургу переходят из 9 класса в 10, чтобы по окончании школы поступить в вуз. Также высока доля тех, кто продолжает обучение в старших классах в Москве — в десятые классы переводятся 74,2% учеников. Эксперты объясняют это тем, что в двух столицах большая востребованность в специалистах с высшим образованием.
Однако, в Петербурге большой процент поступивших в техникумы и колледжи (160,7%). Это выпускники девятых классов из других регионов России.
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