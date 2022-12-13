По данным комитета, в Петербурге вирусные инфекции подхватили 42 944 школьника.

В Петербурге 65 классов отправили на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Об этом 7 февраля рассказали в комитете по образованию.

По данным комитета, в Петербурге вирусные инфекции подхватили 42 944 школьника. Из-за эпидемического подъёма 65 классов пришлось отправить на дистанционное обучение. На дистанционном находятся 11 групп в детских садах города. Всего лечатся 19 374 дошкольника.

Ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%. Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.

Фото: Piter.tv

