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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%
Сегодня, 13:05
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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%

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Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северной столице вырос на 14,1% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе продолжают активно циркулировать негриппозные респираторные вирусы. Среди них доминирующими оказались сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы. В случае заболевания гриппом особенно выросла доля гриппа B, вызывающего пневмонию. Также продолжает циркулировать свиной грипп. 

Представители Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют гражданам не покидать место жительства и вызывать врача при первых признаках заболевания. Также необходимо пользоваться средствами СИЗ в общественных местах.

Ранее мы сообщили о том, что число классов на карантине увеличилось втрое в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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