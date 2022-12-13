Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%

Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северной столице вырос на 14,1% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе продолжают активно циркулировать негриппозные респираторные вирусы. Среди них доминирующими оказались сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы. В случае заболевания гриппом особенно выросла доля гриппа B, вызывающего пневмонию. Также продолжает циркулировать свиной грипп.

Представители Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют гражданам не покидать место жительства и вызывать врача при первых признаках заболевания. Также необходимо пользоваться средствами СИЗ в общественных местах.

Ранее мы сообщили о том, что число классов на карантине увеличилось втрое в Петербурге.

Фото: Piter.TV