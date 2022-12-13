Число классов на карантине увеличилось в трое в Петербурге

Также на дистант отправились 13 групп в детских садах.

Почти в три раза выросло число классов на карантине в Петербурге. Об этом рассказали 31 января в комитете по образованию.

В понедельник, 30 января, на дистант отправились 13 групп в детских садах. Всего ОРВИ и гриппом заразились 17 565 воспитанников. От вирусных инфекций лечатся 38 058 учеников школ. На минувшей неделе этот показатель был ниже на 17%.

Ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге упал почти на 23%. При этом в городе продолжается активное циркулирование респираторных вирусов.

Фото: Piter.tv

