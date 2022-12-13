Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге упал почти на 23%

При этом в городе продолжается активное циркулирование респираторных вирусов.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в в Северной столице снизился на 22,9%,в сравнении с предыдущей неделей. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вместе с этим, продолжается активная циркуляция респираторных заболеваний. Больше всего горожане страдают от сезонных коронавирусов, РС-вируса и аденовирусов. Также среди пациентов часто встречается грипп B.

Представители Роспотребнадзора посоветовали гражданам соблюдать меры профилактики против вирусов: необходимо мыть руки после посещения общественных мест, носить с собой антибактериальные средства, ограничить контакт с людьми, у которых проявляются симптомы ОРВИ. При первых признаках заражения необходимо остаться дома и вызвать врача.

Ранее в Боткинской больнице сообщили о готовности лечить пациентов с одновременным гриппом и COVID-19.

Фото: Piter.TV