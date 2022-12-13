В Боткинской больнице сообщили о готовности лечить пациентов с одновременным гриппом и COVID-19

Также врач напомнила о важности профилактики заболеваний.

Врач-инфекционист 14-го инфекционного отделения Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Дарья Авдошина рассказала "Петербургскому дневнику", что Боткинская больница готова к лечению пациентов с сочетанными инфекциями.

Да, безусловно, больница и врачи готовы к таким пациентам, у которых возможна ассоциация сезонного гриппа и новой коронавирусной инфекции. Такие пациенты уже встречались. Дарья Авдошина, врач-инфекционист

При этом текущую ситуацию с заболеваемостью медик оценила как штатную. Также она напомнила о важности профилактики заболеваний (нахождение в маске в общественных местах, мытье рук с мылом, обработка их антисептиком), особенно о своевременной вакцинации.

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Фото: Piter.tv