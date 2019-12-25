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В Петербурге 600 предпринимателей подали заявки на арендные "каникулы"
Сегодня, 19:25
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nadezhda_sib

В Петербурге 600 предпринимателей подали заявки на арендные "каникулы"

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Однако льготы смогут предоставить не всем.

Предприниматели Петербурга начали подавать заявления на отсрочку арендной платы за второй и третий кварталы 2020-го года. На данный момент поступило уже 600 заявлений об отсрочке, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о среднем и малом бизнесе: сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма. Отсрочка будет распространяться на договоры аренды городских земельных участков, объектов нежилого фонда и договоры на размещение нестационарных объектов торговли. 

Законопроект поступил в Законодательное Собрание Петербурга.

Фото: pixabay.com 

Теги: аренда, бизнес, предприниматели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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