В петербургский ЗакС поступил законопроект об арендных каникулах для малых и средних предпринимателей

В парламенте пообещали рассмотреть законопроект в первую очередь.

В петербургское Законодательное Собрание поступил законопроект, который сможет помочь малому и среднему бизнесу: согласно внесенному губернатором Александром Бегловым документу, предприниматели освобождаются от арендной платы на три месяца, до июля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа 14 апреля.

Согласно документу, малый и средний бизнес освобождался от платы также и по договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Спикер Вячеслав Макаров отметил, что в ЗакСе рассмотрят этот важный проект в первую очередь.

Важно, чтобы компании, приостановившие свою деятельность по решению властей, смогли сохранить сотрудников и после выхода из режима повышенной готовности начать нормально работать. – сказал Макаров.

Спикер подчеркнул, что закон станет еще и поводом задуматься для других арендодателей, которые не снижают плату за помещения даже несмотря на сложное экономическое время.

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Фото: Piter.TV