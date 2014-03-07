В пятницу в Петербурге ожидается небольшой морозец

Температурные показатели окажутся примерно на градус ниже климатической нормы.

В пятницу, 5 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять тыловая часть циклона с центром над Уралом. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. Температурные показатели окажутся примерно на градус ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, в этот день температура воздуха в Петербурге опустится до -2…-4 градусов, в Ленобласти до -1…-6. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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Фото: Instagram / primor_spb