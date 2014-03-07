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Предпринимательницу из Петербурга травят за трусы с надписью "Свободу политзаключенным"
Сегодня, 7:15
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Alena_Zinovieva

Предпринимательницу из Петербурга травят за трусы с надписью "Свободу политзаключенным"

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Пользователям интернета не понравился тот факт, что девушка не собирается отчислять деньги с продажи правозащитным организациям.

В сети началась травля петербургской предпринимательницы Дарьи Зарыковской. Девушка выпустила трусы с надписью "Свободу политзаключенным". Пользователям интернета не понравился тот факт, что она не собирается отчислять деньги с продажи правозащитным организациям. Об этом пишет "Фонтанка".

Главной обвинительницей стала старая знакомая Дарьи и одна из самых известных феминисток России Ника Водвуд. Она считает, что неправильно наживаться "на чужом страдании".

В ответ Дарья заявила, что она занимается предпринимательством, а не благотворительностью. На создание и продвижение трусов были брошены все силы. Таким образом девушка хочет поддержать Алексея Навального, этапированного в колонию, и просто всех политзаключенных.

Ранее мужчина развесил полотенца в вагоне метрополитена на "красной" ветке.

Фото: Instagram / zarykovskaya

Теги: бизнес, травля, трусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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