Предпринимательницу из Петербурга травят за трусы с надписью "Свободу политзаключенным"

Пользователям интернета не понравился тот факт, что девушка не собирается отчислять деньги с продажи правозащитным организациям.

В сети началась травля петербургской предпринимательницы Дарьи Зарыковской. Девушка выпустила трусы с надписью "Свободу политзаключенным". Пользователям интернета не понравился тот факт, что она не собирается отчислять деньги с продажи правозащитным организациям. Об этом пишет "Фонтанка".

Главной обвинительницей стала старая знакомая Дарьи и одна из самых известных феминисток России Ника Водвуд. Она считает, что неправильно наживаться "на чужом страдании".

В ответ Дарья заявила, что она занимается предпринимательством, а не благотворительностью. На создание и продвижение трусов были брошены все силы. Таким образом девушка хочет поддержать Алексея Навального, этапированного в колонию, и просто всех политзаключенных.

Ранее мужчина развесил полотенца в вагоне метрополитена на "красной" ветке.

Фото: Instagram / zarykovskaya