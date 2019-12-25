В Петербурге 5 августа ожидается до +25 градусов

Так, температурные показатели начнут приближаться к своей климатической норме.

В субботу, 5 августа, в Петербурге воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Сегодня Северная столица ощутит влияние гребня антициклона: он минимизирует плотность облаков и понизит вероятность дождей. Так, температурные показатели начнут приближаться к своей климатической норме.

Температура воздуха в городе +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье возможны осадки в виде дождя и грозы, днем +26…+28 градусов.

Ранее на Piter.TV: в Петербург после выходных придет жара до +33 градусов.

Фото: Piter.TV