В Петербург после выходных придёт жара до +33 градусов

Однако уже на следующий день погода будет более прохладной.

После выходных в Петербург и Ленинградскую область придёт дневная жара до +33 градусов. Такой прогноз дал синоптик Александр Колесов.

В Санкт-Петербурге, скорее всего, будет +31…+33 градуса. Но надо отметить, что выше +30 будет по всей территории Ленинградской области. Александр Колесов, синоптик

Однако уже на следующий день погода будет более прохладной. Смена характера погоды будет сопровождаться холодным атмосферным фронтом.

И это может быть еще неприятнее, чем дневная жара. Прохождение его через территорию очень неудачное, он успеет вобрать в себя всю энергию атмосферы, и она будет разряжаться в виде ливней, сильных гроз, града, шквалистого усиления ветра. Александр Колесов, синоптик

Также синоптик напомнил, что рекордные для Санкт-Петербурга +37,1 градуса были отмечены как раз 7 августа 2010 года.

Фото: Piter.tv