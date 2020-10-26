В Петербург после выходных придёт жара до +33 градусов

После выходных в Петербург и Ленинградскую область придёт дневная жара до +33 градусов. Такой прогноз дал синоптик Александр Колесов.
В Санкт-Петербурге, скорее всего, будет +31…+33 градуса. Но надо отметить, что выше +30 будет по всей территории Ленинградской области.
Александр Колесов, синоптик
Однако уже на следующий день погода будет более прохладной. Смена характера погоды будет сопровождаться холодным атмосферным фронтом.
И это может быть еще неприятнее, чем дневная жара. Прохождение его через территорию очень неудачное, он успеет вобрать в себя всю энергию атмосферы, и она будет разряжаться в виде ливней, сильных гроз, града, шквалистого усиления ветра.
Александр Колесов, синоптик
Также синоптик напомнил, что рекордные для Санкт-Петербурга +37,1 градуса были отмечены как раз 7 августа 2010 года.
Фото: Piter.tv
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