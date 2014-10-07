В Петербурге свободно 50% коек для коронавирусных больных

В городе для больных коронавирусом и пневмонией развернуто 8 366 коек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 05 августа. Согласно документу, в коронавирусных больницах свободно 50% коек.

Более того, число поступивших в больницы пациентов в два раза меньше, чем выписавшихся. Так, за сутки в стационары поступили 285 петербуржцев, а выписался 521 человек. В реанимации находятся 574 человека, к ИВЛ подключены 279 горожан. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 248 человек, а в "Заре" — 575 пациентов. В обсервации при пансионате "Балтиец" — 104 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 47 827 человек.

Также есть данные по вакцинации. Так, 22 768 человек привиты первой и второй дозой за сутки. Запасов вакцины хватит еще на 285 938 человек.

В последний раз альтернативную петербургскую статистику по ковиду Смольный предоставлял 3 августа.

Фото: Piter.tv