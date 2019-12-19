В Петербурге с начала года 46 человек заразились корью

В Петербурге с начала этого года зарегистрировано 46 случаев заболеваний корью, в том числе 30 случаев у детей до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Корь является вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Заразиться могут все незащищенные лица, которые имели хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного больного могут заразиться до 18 человек.
При кори обычно наблюдается высокая температура, насморк и конъюнктивит. Также возможно появление пятнисто-папулезной сыпи. Чтобы не заразиться корью, нужно повышать иммунитет и дважды сделать прививку от нее.
Летом прошлого года в Петербурге заболеваемость корью выросла в три раза.
Фото: pixabay
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