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"Теплосеть" проверила готовность школ и детских садов Петербурга к отопительному сезону
Сегодня, 21:15
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"Теплосеть" проверила готовность школ и детских садов Петербурга к отопительному сезону

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К отопительному сезону готовы все школы и детские сады в Центральном, Фрунзенском, Московском, Красногвардейском и Красносельском районах.

В Петербурге "Теплосеть" проверила готовность школ и детских садов к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Так, к отопительному сезону готовы все школы и детские сады в Центральном, Фрунзенском, Московском, Красногвардейском и Красносельском районах. Ещё  368 школ и 373 детских сада в 11 районах города получили акты готовности. 

Также все магистральные сети организации прошли диагностику в ходе гидравлических испытаний. "Теплосеть" обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 1,5 тысячи социальных объектов. Кроме того,  в августе специалисты завершили реконструкцию сетей у школы №537 по улице Костюшко в Московском районе.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовность теплосетей к отопительному сезону составляет 96%.

Фото: teplosetspb.ru

Теги: отопительный сезон, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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