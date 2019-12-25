"Теплосеть" проверила готовность школ и детских садов Петербурга к отопительному сезону

В Петербурге "Теплосеть" проверила готовность школ и детских садов к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Так, к отопительному сезону готовы все школы и детские сады в Центральном, Фрунзенском, Московском, Красногвардейском и Красносельском районах. Ещё 368 школ и 373 детских сада в 11 районах города получили акты готовности.
Также все магистральные сети организации прошли диагностику в ходе гидравлических испытаний. "Теплосеть" обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 1,5 тысячи социальных объектов. Кроме того, в августе специалисты завершили реконструкцию сетей у школы №537 по улице Костюшко в Московском районе.
Ранее мы писали, что в Петербурге готовность теплосетей к отопительному сезону составляет 96%.
Фото: teplosetspb.ru
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