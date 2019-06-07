"ТЭК" и "Теплосеть" заменили 5 км ненадежных трубопроводов в этом сезоне

Отопление включат только тогда, когда температура будет стабильно ниже +8 градусов.

Объекты теплоснабжения Петербурга готовы к отопительному сезону на 96%. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

После того, как теплоэнергетики провели 64 температурных и 693 гидравлических испытаний теплосетей, они приступают к тестированию систем теплоснабжения. Проверка и оформление паспортов готовности для потребителей тепловой энергии будет проводиться до 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября, для администраций районов и субъектов электроэнергетики — до 15 ноября.

С мая по август "ТЭК Санкт-Петербурга" заменил 592 метров ненадежных теплосетей, "Теплосеть Санкт-Петербурга" — 4500 метров.

Отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже +8 градусов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.

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