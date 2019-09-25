В 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%

Предложение обсуждается в рамках нулевых чтений в городском ЗакСе.

В июле следующего года власти Петербурга намерены поднять тарифы на коммунальные услуги не более чем на 3,5%. Об этом на нулевых чтениях в городском Законодательном собрании сообщил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, пишет "Фонтанка".

По словам Коптина, именно индекс 103,5% предложен к согласованию. В связи с чем тарифы на электричество могут поднять на 5,1%, на горячую воду и отопление – на 3,6%, на газ – 3% и на холодную воду и водоотведение – на 1,7%.

Ранее также стало известно, что в 2022 году стоимость жетона в метро Петербурга вырастет на 2 рубля.

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