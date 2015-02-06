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В Петербурге 31% горожан следит за курсом доллара и евро
Сегодня, 15:40
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В Петербурге 31% горожан следит за курсом доллара и евро

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47% респондентов не интересуются ситуацией на рынке валют.

В Петербурге 31% горожан следит за ситуацией на рынке иностранных валют. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Среди жителей Северной столицы провели опрос на тему интереса к изменению курса доллара и евро. Согласно результату анкетирования, 31% опрошенных следят за этим. 47% респондентов не интересуются ситуацией на рынке валют. Также сообщается, что за курсом чаще всего следят мужчины, чем женщины.

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата учителей в Петербурге в июле составила 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: доллар, евро, курс валюты, опрос, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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