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В Петербурге 30 апреля стартовала акция "Добрый субботник"

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Активные горожане убирают мусор и старую листву, очищают береговую линию, занимаются саженцами деревьев. 

Сегодня, 30 апреля, в Петербурге проходит "Добрый субботник". Участие в нем принимают не только горожане, но и представители Правительства Северной столицы. 

Благоустройством территории занимаются во всех районах города. Так, в парк Победы прибыли губернатор Александр Беглов и председатель ЗАКСа Александр Бельский. Вместе с жителями они с раннего утра наводят порядок на территории популярной локации. Активные горожане убирают мусор и старую листву, очищают береговую линию, занимаются саженцами деревьев. 

В Пушкинском районе мероприятие началось с плоггинг-забега и зумбы. Для жителей весь день обещают проводить экологические мастер-классы, как указали в официальном телеграм-канале района. Собирают сегодня в Царском Селе покрышки и макулатуру. На интерактивной карте Петербурга можно посмотреть локации, где проводятся мероприятия. 

Ранее на Piter.tv: у муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов.

Фото, видео: Телеграм / Пушкинский район СПб

Теги: благоустройство города, добрый субботник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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