В Петербурге 2 ноября простятся с Майей Пильдес

В Атриуме Петропавловской крепости в среду, 2 ноября, пройдет прощание с Народным учителем России Майей Пильдес.

В Атриуме Петропавловской крепости в среду, 2 ноября, пройдет прощание с Народным учителем России Майей Пильдес. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в "Вконтакте".

С 10:00 до 11:45 с Майей Пильдес смогут проститься ученики и родители, а с 12:00 уже коллеги и друзья. Потехина подчеркнула, что честность и страсть, с которой учитель всегда защищала интересы детей, но вместе с тем её постоянная готовность принимать любые новые обстоятельства, сделали "фамилию Пильдес образовательным брендом Петербурга".

В понедельник, 31 октября, председатель совета Академической Гимназии № 56 Петроградского района Петербурга, кавалер Ордена Почёта и Народный учитель РФ Майя Пильдес скончалась в возрасте 71 года.

Фото: Вконтакте / Ирина Потехина

