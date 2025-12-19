В Петербурге 27 января перекроют участки КАД и Мурманского шоссе

Ограничения движения введут на ключевых трассах города и области.

В Санкт Петербурге и Ленинградской области 27 января введут масштабные временные ограничения движения транспорта в связи с памятными мероприятиями и пребыванием президента России Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", перекрытия затронут Кольцевую автомобильную дорогу и Мурманское шоссе. Ограничения будут действовать в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На КАД планируется закрытие участка транспортной развязки на пересечении с дорогой "Марьино – Ропша" на Ропшинском шоссе. Также движение будет ограничено на отрезке КАД от указанной развязки до пересечения с Пискаревским проспектом.

Кроме того, будет полностью перекрыт участок Мурманского шоссе с 94-го по 34-й километр. На указанных направлениях предусмотрено дежурство экипажей Государственной автомобильной инспекции.

Информация о точном времени начала и окончания перекрытий не раскрывается. Водителям рекомендовано заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения движения.

