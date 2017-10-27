МЧС Петербурга объявило штормовое предупреждение на пятницу

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в пятницу, 27 октября, в Петербурге.

Специалисты МЧС предупреждают петербуржцев и гостей города о неприятных погодных условиях в пятницу, 27 октября. На последний день рабочей недели объявили штормовое предупреждение.

Синоптики Северной столицы на ночь с четверга на пятницу обещали слабый мокрый снег и дождь, который в иоге привел к гололеду на дорогах в некоторых местах. Температура воздуха также способствует этому: от 0 до -2 градусов ночью. Правда днем лед всё-таки растает: термометры прогреются до +2.

Также неспокойно будет из-за штормового ветра. Порывы ветра до 11 метров в секунду будут терроризировать Петербург. Из-за этого МЧС объявило штормовое предупреждение.

Ранее Piter.tv сообщал. что МЧС по Петербургу предупреждает о гололедице.